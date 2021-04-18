В Баку задержаны наркоторговцы

Жителей Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Согласно сообщению, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны жители Баку З.Мамедов и З.Гулиев. У них было обнаружено и изъято более 2 кг наркотиков, 750 таблеток метадона и 350 таблеток трамадола, электронные весы и 5 000 манатов, вырученных от продажи наркотиков.

Проводится расследование.