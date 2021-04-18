Кремль о попытке госпереворота в Беларуси

Планы в отношении попытки госпереворота в Беларуси обсуждались абсолютно конкретные и деструктивные, и это говорит о большой опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что здесь можно какое-то сослагательное наклонение употреблять. Очевидно, что планы обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные. Вот это то, что можно сказать с уверенностью. Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности", - сказал Песков в ответ на вопрос, какие могли бы быть последствия, если бы план по госперевороту в Беларуси удался, и как бы в этом случае повела себя Россия, сообщает РИА Новости.

"Действительно, была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Всю информацию, которая может выдаваться - ее выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению", - сказал Песков.