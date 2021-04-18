Беларусь застроит Карабах агрогородками

Беларусь готова поделиться с Азербайджаном опытом и знаниями в аграрной отрасли. Об этом заявил Общенациональному телевидению Беларуси министр архитектуры и строительства страны Руслан Пархамович.

«По подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Речь идёт в целом о восстановлении всей инфраструктуры. Потому что в градостроительном планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также речь идет о восстановлении гидроэлектростанций и восстановлении инфраструктуры. Это и электричество, и сети водоснабжения, то есть мы говорим о полной комплексной застройке территорий», - заявил белорусский министр.

А чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков сказал, что «Беларусь не может всё. Но она может многое. И вот то, что посильно Беларуси, она сделает, чтобы помочь Азербайджану».