Китайские власти захотели отобрать бизнес у основателя Alibaba

Китайский миллиардер Джек Ма может продать свою долю в финтехе Ant Group («дочка» Alibaba), чтобы ослабить давление со стороны регуляторов КНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

При этом миллиардер не сможет продать свою долю ни одной из близких ему структур. Китайские власти хотят, чтобы он полностью вышел из бизнеса. Источники отмечают, что есть еще один вариант: передать долю бизнесмена китайскому инвестору, связанному с государством. Для любого шага потребуется одобрение Пекина, отмечает издание.

Ant начал работать над вариантами возможного ухода Ма пару месяцев назад. Уход миллиардера может помочь компании возродить планы по выходу на биржу (IPO) и собрать миллиарды долларов, считают эксперты.

Конфликт между Джеком Ма и властями КНР начался в прошлом году после того, как бизнесмен раскритиковал политику правительства в области цифровых технологий. После этого власти заблокировали IPO Ant Group, а затем вынудили трансформировать бизнес, отдав больше контроля государству.