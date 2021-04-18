В Азербайджане подготовят концепцию «Умный город» и «Умное село»
Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о подготовке концепции «Умный город» (Smart City) и «Умное село» (Smart Village), сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в связи с разработкой концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village) создается Рабочая группа в нижеследующем составе:
Руководитель Рабочей группы
Министр транспорта, связи и высоких технологий
Члены Рабочей группы
Заместитель министра экономики Азербайджана
Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Заместитель министра энергетики Азербайджана
Заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
Заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре
Заместитель председателя ОАО "Азеришыг"
Заместитель председателя ОАО "Азерсу".
Рабочей группе поручено в шестимесячный срок с привлечением представителей государственных органов, специализированных консалтинговых компаний, местных и иностранных специалистов, подготовить проект Концепции и представить документ президенту Азербайджана.