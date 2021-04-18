В Азербайджане подготовят концепцию «Умный город» и «Умное село»

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о подготовке концепции «Умный город» (Smart City) и «Умное село» (Smart Village), сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, в связи с разработкой концепции "Умный город" (Smart City) и "Умное село" (Smart Village) создается Рабочая группа в нижеследующем составе:

Руководитель Рабочей группы

Министр транспорта, связи и высоких технологий

Члены Рабочей группы

Заместитель министра экономики Азербайджана

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Заместитель министра энергетики Азербайджана

Заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана

Заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре

Заместитель председателя ОАО "Азеришыг"

Заместитель председателя ОАО "Азерсу".

Рабочей группе поручено в шестимесячный срок с привлечением представителей государственных органов, специализированных консалтинговых компаний, местных и иностранных специалистов, подготовить проект Концепции и представить документ президенту Азербайджана.