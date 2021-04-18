Ильхам Алиев выделил пять миллионов на благоустройство парка
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по благоустройству парка культуры и отдыха имени Низами, расположенного на территории Хатаинского района города Баку, сообщает АзерТАдж.
Cогласно распоряжению, из резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Баку выделено 5 миллионов манатов для проведения работ по благоустройству парка культуры и отдыха имени Низами, расположенного на территории Хатаинского района города Баку.