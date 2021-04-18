Минздрав Армении: Фонд коек во всех больницах страны исчерпан

«В связи с большим числом зараженных коронавирусом у нас проблема по размещению последних в больницах». Об этом заявила на пресс-конференции 19 апреля начальник управления эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян, сообщает Новости Армения.

«Постоянно ведется работа по размещению новых пациентов при появлении свободных мест. Фонд коек во всех больницах исчерпан», - отметила Абовян, не пояснив, какие меры намерены предпринять власти.

По ее словам, в эти дни посуточное число по части заражения коронавирусом продолжает оставаться очень высоким, хотя ситуация и стабильная.