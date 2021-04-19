Вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

Беспилотный вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе. Запись прямого эфира доступна на YouTube-канале НАСА.

Полет состоялся рано утром, трансляция началась в 6:15 по североамериканскому восточному времени. Согласно расписанию, полет занял около 40 секунд. Позже командный центр НАСА получил телеметрические данные и картинку с ровера Perseverance («Изобретательность»). Официальный Twitter-аккаунт национального космического агентства поприветствовал успешное завершение тестового полета.

Первому полету Ingenuity предшествовала работа инженеров НАСА по моделированию и планированию. Атмосфера Красной планеты более разрежена, чем атмосфера Земли, из-за чего мотор вертолета должен приложить больше усилий для подъема в воздух. Отмечается, что лопасти беспилотника двигаются со скоростью 2500 оборотов в минуту, тогда как для вертолета на Земле достаточно 400-500 оборотов.

Ingenuity оборудован более мощным процессором, чем Perseverance, который получает команды с Земли и обрабатывает полученные с камер данные. Благодаря вертолету специалисты могут изучить горные возвышенности и впадины, до которых по понятным причинам не может добраться марсоход.