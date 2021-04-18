В МИД РФ рассказали о вербовке россиян при приеме на работу в посольство США

Прием США россиян на работу в американское посольство — это элемент вербовочной работы, теперь такой возможности у них не будет. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Что касается США, есть очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой", - сказала Захарова.

По ее словам, так или иначе люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими "работы" зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат: "Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство - нет".