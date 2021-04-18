В России в пандемию добавились шесть миллионов безработных

На портале «Работа в России» в 2020 году, в период пандемии коронавируса, зарегистрировались почти шесть миллионов граждан. Об этом на круглом столе на тему «30 лет закону о занятости населения: перезагрузка» заявил замглавы Роструда Денис Васильев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на платформе есть данные 10 миллионов соискателей и работодателей, представлено 1,7 миллиона вакансий. Васильев подчеркнул, что портал стал серьезным инструментом, определяющим политику на рынке труда.

Месяц назад в Минтруда утверждали, что количество официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 миллиона человек. До начала пандемии в России безработными числились 735 тысяч человек.