Борис Джонсон рассказал об опасности футбольной Суперлиги

По мнению политика, новый турнир может нанести большой ущерб виду спорта, поэтому он всячески поддерживает принятие европейскими футбольными властями ограничительных мер. Он также призвал согласившиеся на участие в Суперлиге английские клубы ответить как перед своими болельщиками, так и перед более широким футбольным сообществом.

О создании турнира было объявлено ранее в понедельник, 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых шесть представителей Английской премьер-лиги (АПЛ): «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси».

В АПЛ выступили против организации турнира.