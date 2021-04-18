Официальный Баку выразил глубокую озабоченность встречей дипломата Евросоюза с сепаратистом, который скрывается на территории, подконтрольной российским миротворцам. И азербайджанская общественность, включая оппозицию, проявила консолидированную с правительством Азербайджана позицию, осудив консультации Клаара с представителем преступного клочка. Посла вызвали в МИД Азербайджана и ознакомили с официальной позицией правительства.

Haqqin.az с негодованием освещал на прошлой неделе рабочий визит спецпредставителя Евросоюза по конфликтам на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара в Ереван, где дипломат встретился с министром странных дел сепаратистского клочка Давидом Бабаяном. Тойво, судя по сообщению армянских СМИ, обсуждал с Бабаяном поствоенную гуманитарную ситуацию в регионе.

Однако реакция самого Тойво Клаара на противодействие официального Баку еще больше обескуражила. Тойво Клаар в интервью агентству Turan заявил, что, дескать, заранее проинформировал руководство Азербайджана о встрече с представителем армянской общины Карабаха.

Дипломат, стараясь оправдать свой демарш, буквально заявил: «Повторяю: это факт, что эти и предыдущие встречи (с представителями сепаратистов в Нагорном Карабахе - ред.) были проведены в Ереване, что не означало согласия с собеседником или его признания. Это ни в коем случае не было демонстрацией неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. В этом не может быть места сомнениям. Европейский Союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана».

Но это оправдание ни в коей мере не может удовлетворить азербайджанское правительство и общественность. Прежде всего, кто дал господину Клаару мандат на проведение встреч с представителем преступного режима на клочке карабахской земле? Ведь мандат дипломата ограничивается специальным представительством Евросоюза в конфликтах на территории Грузии и ни в коем случае не подразумевает посредническую миссию вокруг Нагорного Карабаха. Получается, что образованный и опытный дипломат все же плохо понимает или пытается предать ревизии цели своего мандата.

Повторимся, как уже упоминалось в нашей предыдущей публикации, Евросоюз не смог либо не захотел сыграть какую-либо значимую роль в карабахском урегулировании, ибо не на одном этапе не был вовлечен в процесс урегулирования конфликта. Миротворческие инициативы Евросоюза ограничивались бессмысленными грантовыми вливаниями в абстрактную и дурную народную дипломатию. В условиях неразрешенности самого конфликта и жесткого политического антагонизма ЕС искусственным образом создавал иллюзию межэтнического примирения. А сегодня, после того как Азербайджан военным путем и ценой жизни тысяч своих солдат все же исполнил резолюции международных организаций, в том числе Европарламента, неоднократно заявлявшего о признании территориальной целостности Азербайджана, представитель ЕС вопреки своему мандату проводит встречи с представителем преступного сепаратистского сообщества. И это происходит в свете жесткой риторики президента Азербайджана Ильхама Алиева, отвергшего право бывшей НКАО на статус в составе Азербайджана. Более того, представитель Европейского Союза грубо вмешивается в круг полномочий Минской группы ОБСЕ, наделенной миссией восстановления мирной жизни.

Европейский дипломат всячески потворствует гнусным инсинуациям армянской стороны возродить реваншистские, сепаратистские и даже террористические настроения в регионе. Сам факт встречи с представителем Брюсселя, безусловно, создает мнимые ожидания у реваншистской части армянского истеблишмента и усиливает ее милитаристские аргументы. Если спецпредставитель встречается с «министром» Бабаяном, значит, надежда на новый передел в Карабахе все еще не потеряна, не так ли?