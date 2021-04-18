Четыре азербайджанских борца вышли в полуфинал чемпионата Европы в Польше

Сегодня в Варшаве стартовал чемпионат Европы по борьбе.

В первый день соревнований на ковер вышли вольники в весовых категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг. В четырех весах азербайджанским борцам удалось выйти в полуфинал.

Афган Хашалов (57 кг) победил грека Янниса Мартидиса и румына Развана Ковача. Сегодня вечером в полуфинале он встретится с россиянином Начином Монгушем.

В весе до 65 кг вместо 3-кратного чемпиона мира и Европы Гаджи Алиева, уже обеспечившего себе путевку на Олимпиаду в Токио, выступает Али Рагимзаде. В 1/8 финала он взял верх над армянином Геворгом Тадевосяном, а в четвертьфинале победил грузина Шмаги Тодуа. Его следующим соперником будет российский борец Загир Шахиев.

Туран Байрамов (70 кг) также пробился в полуфинал, одолев британца Николае Кожокару и турка Хайдара Явуза. В схватке за выход в финал его ждет поединок с украинцем Игорем Никифорюком.

Рашад Юсифли (79 кг) начал с 1/16 финала, где уверенно победил поляка Анджея Сокальски. Затем были одержаны победы над Октаем Хасаном из Болгарии и белорусом Андреем Карпачом. В полуфинале Рашад встретится с французом Сайфедином Алекма.

И лишь Шамиль Зубаиров (97 кг) не смог добраться до полуфинала. В 1/8 финала он без борьбы прошел представителя Румынии Альберта Саритова, а в четвертьфинале уступил Сулейману Караденизу. Напомним, что в категории до 97 кг у Азербайджана также есть лицензия в вольной борьбе. Ее завоевал олимпийский чемпион-2012 Шариф Шарифов.

Полуфиналы начнутся в 20:00 по бакинскому времени.