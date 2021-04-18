В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2144 человека). В то же время 1136 пациентов (1023 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 301 661 случай заражения коронавирусом, из этого числа 265 539 человек благополучно прошли лечение, 4169 пациентов клиник скончались.

Лечение 31 953 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.