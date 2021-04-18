Производственное объединение «Азеригаз» продолжает работу по подготовке к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов. В рамках проделанной работы будет значительно улучшено газоснабжение 8 тысяч абонентов еще на одной территории. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе производственного объединения.

Так, газопровод, срок эксплуатации которого истек, обеспечивающий Гарадагский район и поселок Сахиль природным газом, заменяется новым. Из-за большого объема работ в район было привлечено большое количество рабочей силы, машин и механизмов. Прокладку новой газовой линии диаметром 325 мм длиной 500 метров планируется завершить до конца апреля.

Сегодня ночью были продолжены работы на территории Насиминского района на пересечении улицы Кевкаб Сафаралиевой с другими улицами. Сотрудники ремонтно-строительного управления производственного объединения «Азеригаз» 19 апреля с 00:00 до утра непрерывно находились на месте проведения работ. Предусматривалось своевременное восстановление газоснабжения улицы 28 Мая путем перекрытия дороги и прокладки под землей нового полиэтиленового газопровода. Однако при проведении раскопок возникли различные препятствия. Сотрудники управления были вынуждены сменить место раскопок из-за обнаружения арматурных перегородок. С принятием неотложных мер работа была завершена, и в настоящее время движение транспорта на указанной территории восстановлено.