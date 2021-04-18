Президент УЕФА объявил войну Суперлиге: «Это плевок в нас, в лица болельщиков»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на создание Суперлиги, о формировании которой стало известно в ночь с 18 на 19 апреля.

«УЕФА и футбольный мир объединился против нескольких клубов, ведомых чувством жадности, - сказал Чеферин во время видеоконференции. - Против этого не только футбольный мир, но и люди, правительства. Все против такого бессмысленного проекта. Английская ассоциация, итальянская федерация, испанская, ФИФА, все наши 55 членов против идеи такого турнира. Мы никогда не позволим, чтобы это произошло. Те, кто станет играть за команды, которые могут выступить в такой закрытой лиге, не смогут выступать на чемпионатах мира и Европы. Им запретят выступать за национальные сборные».

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков, а их футболистов - не допускать до матчей сборных.

В новую организацию вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Также сегодня УЕФА принял решение об изменении формата Лиги чемпионов с сезона 2024/25. Через три года в основной стадии будут играть не 32, а 36 команд. Деления на группы не будет. Команды сыграют по 10 матчей по швейцарской системе, чаще применяемой в шахматах. Каждая команда проведет пять матчей дома и пять в гостях.

Клубы, занявшие первые восемь мест, сразу попадут в 1/8 финала. Команды, занявшие 9-24-е места, проведут дополнительный раунд плей-офф. Из 36 клубов два будут приглашены в основную стадию по так называемым wild card. Их получат именитые клубы, не попавшие в Лигу чемпионов через свой национальный чемпионат.

«Мы считаем, что те изменения, которые мы сегодня приняли, пойдут на пользу футболу и позволят увеличить доходы, - продолжает Чеферин. - Многие болельщики не знают: УЕФА отдает, вкладывает около 90 процентов доходов в любительский футбол, в женский футбол, в развитие и подготовку резервов, в детский футбол. А Суперлига - это деньги для дюжины клубов. Не хочу называть их грязной дюжиной.

Реформы позволяют сохранить внутренние соревнования. Они - самое главное. Этот принцип никогда не изменится. Мы стараемся менять, реформировать соревнования, чтобы они становились современнее и интереснее. Главное - солидарность. К сожалению, этот принцип действует не для всех. Для некоторых важнее всего их карманы, деньги в их карманах.

Благодарю всю футбольную семью - игроков, тренеров, клубы, за исключением 12 из них, федерации, руководителей стран, руководителей Евросоюза. Тех, кто уважает болельщиков и европейские ценности. Не только футбольные ценности. Идея Суперлиги — плевок в нашу сторону, плевок в лица болельщиков».