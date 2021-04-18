Ученые проверят на людях новое лекарство от COVID-19

Ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) и Плимутского университета обнаружили, что созданный для лечения гриппа новый препарат МК-4482 ("Мольнупиравир") эффективен против коронавируса SARS-CoV-2, если его принять за 12 часов до заражения или в течение 12 часов после, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы Плимутского университета.

Препарат сейчас проходит клинические исследования на людях, но ученые уже говорят, что его пероральный прием позволяет снижать количество вирусов в организме и уменьшать ущерб, который они наносят легким заболевшего.

По мнению исследователей, препарат поможет в ситуациях с высоким риском заражения SARS-CoV-2, а также обеспечит эффективное лечение заразившихся пациентов, в том числе в сочетании с другими лекарствами.