Минобороны показало освобожденное село в Агдаме фото, видео
Министерство обороны Азербайджана подготовило новый видеорепортаж с освобожденных территорий Азербайджана. На этот раз новые кадры были сняты в селе Исмайибейли Агдамского района.
Министерство обороны Азербайджана подготовило новый видеорепортаж с освобожденных территорий Азербайджана. На этот раз новые кадры были сняты в селе Исмайибейли Агдамского района.
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