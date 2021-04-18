ВОЗ продлила режим ЧС в мире из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил в понедельник в Женеве комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, подробно проанализировавший сложившуюся ситуацию на своем заседании.

"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", - цитирует ТАСС сообщение комитета.

В мире коронавирусом заразились уже 142 миллиона человек, умерли больше трех миллионов пациентов.