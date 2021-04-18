Житель Баку обокрал квартиру родственника на 110 тысяч манатов

В Баку в Ясамальском районе задержали лиц, укравших из квартиры 70 тысяч манатов и золотые украшения на 40 тысяч манатов.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, злоумышленники взломали сейф в квартире и похитили 70 тысяч манатов, золотые украшения на 40 тысяч манатов, ноутбук и фотоаппарат.