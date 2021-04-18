Житель Баку обокрал квартиру родственника на 110 тысяч манатов
В Баку в Ясамальском районе задержали лиц, укравших из квартиры 70 тысяч манатов и золотые украшения на 40 тысяч манатов.
Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, злоумышленники взломали сейф в квартире и похитили 70 тысяч манатов, золотые украшения на 40 тысяч манатов, ноутбук и фотоаппарат.
В результате операции, проведенной сотрудниками Ясамальского районного управления полиции и 29-го отдела полиции, были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления Тогрул Ахундзаде и Идрис Салахов. Т.Ахундзаде оказался близким родственником потерпевшего. Задержанные признались в содеянном.
Часть похищенных денег и золотых украшений была обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств. В отношении задержанных в следственном отделе Ясамальского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 177.3.2 (кража, с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.