В Испании сделано неприятное открытие: генетический материал коронавируса найден в моллюсках в морской воде на северо-западном побережье страны. Предполагается, что ракушки могли «подцепить» его из стоков, в которых содержались экскременты пациентов, больных COVID-19.

При этом, по мнению ученых, исследовавших находку, заразиться коронавирусом после употребления моллюсков в пищу все-таки шансов нет. Они утверждают, что общественному здоровью ничего не грозит и риск инфицирования при этом сведен к нулю. По их мнению, уровень заражения уменьшился после пребывания микробов вируса в стоках и после в морской воде, говорится в официальном сообщении. На него ссылается агентство PAP.

Отмечается, что эти исследования были проведены в конце прошлого года на северо-западе Испании у берегов Атлантики. Они имели дело со стоками, в которых ранее уже были обнаружены частицы коронавируса. Исследования были завершены до того, как до Испании добралась третья волна пандемии.

Несмотря на ее продолжение, в Барселоне уже тестируют безопасное проведение массовых мероприятий. В конце марта там прошел «пробный» концерт, на котором присутствовали 5 тысяч человек. Зрители не были обязаны соблюдать дистанцию между собой, но все должны были быть в защитных масках. Кроме того, вся публика, желавшая попасть на концерт, прошла обязательный тест на наличие коронавируса. Это была первая часть исследовательского проекта в Европе по возврату к организации массовых мероприятий. Подобное мероприятие должно пройти в одном из городов Каталонии, где участников будет значительно меньше — 400 человек.