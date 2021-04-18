В Испании коронавирус нашли и в моллюсках, но концерты продолжаются наш обзор
В Испании сделано неприятное открытие: генетический материал коронавируса найден в моллюсках в морской воде на северо-западном побережье страны. Предполагается, что ракушки могли «подцепить» его из стоков, в которых содержались экскременты пациентов, больных COVID-19.
При этом, по мнению ученых, исследовавших находку, заразиться коронавирусом после употребления моллюсков в пищу все-таки шансов нет. Они утверждают, что общественному здоровью ничего не грозит и риск инфицирования при этом сведен к нулю. По их мнению, уровень заражения уменьшился после пребывания микробов вируса в стоках и после в морской воде, говорится в официальном сообщении. На него ссылается агентство PAP.
Отмечается, что эти исследования были проведены в конце прошлого года на северо-западе Испании у берегов Атлантики. Они имели дело со стоками, в которых ранее уже были обнаружены частицы коронавируса. Исследования были завершены до того, как до Испании добралась третья волна пандемии.
Несмотря на ее продолжение, в Барселоне уже тестируют безопасное проведение массовых мероприятий. В конце марта там прошел «пробный» концерт, на котором присутствовали 5 тысяч человек. Зрители не были обязаны соблюдать дистанцию между собой, но все должны были быть в защитных масках. Кроме того, вся публика, желавшая попасть на концерт, прошла обязательный тест на наличие коронавируса. Это была первая часть исследовательского проекта в Европе по возврату к организации массовых мероприятий. Подобное мероприятие должно пройти в одном из городов Каталонии, где участников будет значительно меньше — 400 человек.
Испания сейчас переживает четвертую волну коронавируса. Но благодаря растущему темпу вакцинации она проходит куда легче, чем предыдущие. Госсекретарь по вопросам здравоохранения Сильвия Кальцон, однако, подчеркнула, что вирус распространяется медленнее, но в стабильном темпе. Потому она призвала граждан страны соблюдать особую предосторожность, чтобы сдержать распространение коронавируса.
В Испании с 3 января 2020 года по 17 апреля 2021 года зафиксировано 3 миллиона 396 тысяч 685 подтвержденных случаев заболевания и 76 тысяч 882 летальных случая. Это следует из информации Всемирной организации здравоохранения.
Оптимизм испанцев, очевидно, помогает преодолеть и такую неприятную вещь, как COVID-19. Сигнал о том, что можно посещать концерты, несомненно, вызвал у них положительные эмоции, так необходимые всем в период пандемии.
Возможно, что опыт испанцев в этом деле поможет и другим странам Евросоюза перейти от осторожных экспериментов в шоу-бизнесе к привычной практике. Правда, с соблюдением мер предосторожности. Как это было сделано в Барселоне.