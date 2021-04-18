В Турции создали модульный военный лагерь, который развертывается за 15 минут

Турецкая оборонная компания Nurol Teknoloji разработала контейнерно-палаточный лагерь для нужд вооруженных сил, на развертывание которого требуется всего 15 минут. Anadolu сообщает, что разработка Nurol Teknoloji получила высокую оценку специалистов НАТО.

Благодаря высокому уровню баллистической защиты лагерь площадью 5 тыс. кв.м полностью удовлетворяет экстренные нужды военнослужащих в рамках различных учений и операций. Лагерь представляет собой палатки, связывающие 10 блоков контейнеров из особого защитного материала. Здесь созданы все условия для безопасной связи и передачи данных.

Контейнеры защищают персонал от бронебойных боеприпасов калибра 7,62x51 мм, что считается наивысшим уровнем, определенным стандартами EN1063.

С учетом связующих палаток в лагере могут одновременно работать 16 человек. Модульное сооружение обеспечено всем необходимым, в том числе системами отопления, кондиционирования и связи.