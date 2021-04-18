В Киргизии начали лечить коронавирус ядовитой настойкой! наши подробности
В Кыргызстане COVID-19 начали лечить настойкой, изготовленной из ядовитого растения - иссык-кульского корня. Ноу-хау предложил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. Он сообщил, что лечение корнем уже прошло 300 человек. Если новый метод не покажет значительных положительных результатов, то наверняка у главы Минздрава найдется немало прекрасных идей, как снизить смертность от коронавируса.
Изготовление настойки из иссык-кульского корня уже поставлено в Киргизии на поток. Жидкость мутного цвета разливается в литровые бутылки в одном из помещений государственной резиденции Ала-Арча. Новому зелью приписывают волшебные свойства – лечит не только от коронавирусной инфекции, но и рака желудка. Однако, применяя лекарство, нужно быть осторожным, пить зелье нужно подогретым. Употребление настойки в охлажденном виде приводит к летальному исходу. Такое предупреждение содержится на этикетке бутылки.
Киргизские медики бьют тревогу, поскольку иссык-кульский корень или борец джунгарский, или аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение – сильнейший яд. Считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота. Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что эффект от применения аконита из-за его токсичности полностью не изучен. Это растение относится к сильнейшим ядам. Оно уже унесло много жизней. Все кыргызы знают об этом корне — в самом названии присутствует слово «яд».
В ВОЗ также с обеспокоенностью восприняли сообщение о новом методе лечения коронавируса в Кыргызстане. Препарат не прошел клинические испытания, поэтому народное средство не может быть рекомендовано для использования населением.
Тем не менее, как сообщил Алымкадыр Бейшеналиев, новый препарат будет введен в протокол лечения коронавируса в больницах. По его словам, пациентам ничего не угрожает. Целебные действия зелья он проверил не только на себе и своих родственниках, а также на 300 пациентах киргизских больниц.
«Секрет - в пропорциях настойки»,- отметил глава кыргызского Минздрава. Он рассказал, что этими знаниями обладает президент Садыр Жапаров, который получил их в наследство от своего отца Нуркожо. «Отбывая в колонии срок заключения за захват заложников, Садыр Жапаров излечил этой настойкой заболевших заключенных. Поэтому он и предложил ввести ее в протокол лечения в больницах», - сообщил журналистам Байшеналиев на пресс-конференции в Бишкеке, и в подтверждение того, что зелье не смертельное выпил подогретый отвар.
Киргизские медики выступили против такого подхода в лечении вируса. После заявления министра они вышли на акцию протеста в Бишкеке. «Использование иссык-кульского корня — это покушение на жизнь человека», - заявила председатель Общественного совета Министерства здравоохранения и социального развития Бактыгуль Исраилова. Она и ее коллеги считают, что предлагаемый чиновником способ лечения от коронавируса — это вредительство. «А самое страшное, — что не получив согласия от пациентов, их травили, подвергая смертельной опасности. Это недопустимо, это нарушение прав человека! Умышленное причинение вреда здоровью. Все попытки использовать пациентов для опытов и граждан Кыргызстана держать за необразованных совсем — означает, что будет новая волна возмущения, будут новые жертвы COVID-19, новые жертвы испытаний», — отметила Исраилова.
Медиков поддержали юристы, гражданские активисты и простые люди. Они обратились с открытым обращением в Жогорку Кенеш (парламент) и правоохранительные органы с требованием прекратить опыты над больными и привлечь главу Минздрава к уголовной ответственности, а также лишить его всех научных степеней.
Киргизские депутаты на своем заседании 19 апреля решили выразить министру недоверие. «Министр поддерживает знахарство, пропагандирует лечение иссык-кульским корнем. У нас, что, нет врачей? Кыргызская медицина имеет вес в мировом сообществе, а нынешними действиями министра весь имидж сошел на нет, осуществляется пропаганда знахарства», — заявил депутат Жанар Акаев. По его словам, «письмо будет направлено правительству, оно будет решать этот вопрос», — уточнил Акаев.
Министр Бейшеналиев возмутился таким требованиям: «Кто они такие, чтобы требовать? Они хоть знают, что такое докторская диссертация, что такое профессор? Я, назначая иссык-кульский корень, понимал всю ответственность. Я — хирург, и никогда не боюсь и не убегаю от ответственности... То, что сейчас во всем мире назначают от COVID-19, это законно? Не зная этиологии, причин, везде назначают что хотят. Тогда всех медиков надо посадить за июльские события. Назначали антибиотики, говорили, что помогают, а на самом деле не надо было назначать, от них все умерли».
«Кыргызстан возвращается к народной медицине. Это требует изучение исторических корней. Например, в XIV-XVII веках чуму лечили самыми разнообразными способами, которые в принципе могли быть использованы и сегодня наряду с иссык-кульским корнем. Например, считалось очень полезным использовать лапки курицы, опиумные накладки, птичьи потроха в виде пластыря, глотать драгоценные камни и золото. Можно вернуться к теории миазмов (зловоний). Один из популярных способов, дошедших до наших дней – окуривание помещений можжевельником, полынью или могильником, которые безуспешно применяли в Туркменистане в начале эпидемии, - с сарказмом прокомментировал haqqin.az заявление киргизского министра доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. Он отметил, что Бешеналиев еще не все опробовал и ему можно предложить довольно большой список народных средств для борьбы с пандемией, которые использовались в прошлые века.
«Глава киргизского Минздрава на правильном пути, он возвращается к истокам – чем ближе к каменному веку, тем обширнее способы борьбы с пандемией. Не надо изобретать вакцины, новые лекарства, не надо развивать науку. Однако, если говорить серьезно, то все очень печально. Подобные заявления чиновников указывают на уровень образования и медицины в Киргизии. Мы же не знаем, может быть смертность в Киргизии во время второй волны была вызвана применением именно этого зелья», - отметил эксперт.
По его словам, граждане Киргизии доверили свою судьбу нынешним политикам и дали им полный карт-бланш. За эту власть проголосовало более 70% населения, из 30% пришедших на выборы. Те, кто не пришли, молча согласились с теми, кто пришел. Народ выбрал власть, теперь эти люди ведут свой этнос в будущее. Только где это будущее на координатной прямой, ближе к каменному веку или ближе к просвещению? Если власть им говорит, что надо пить корень, значит надо пить. Если они верят, что ядом можно вылечиться, то это их путь. Просто нужно помнить, что яд пьют один раз. Лучшее средство от всех проблем, это преждевременный уход. Серьезно эту ситуацию комментировать невозможно.