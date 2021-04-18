Виктория Панфилова, спецкор 18:56

В Кыргызстане COVID-19 начали лечить настойкой, изготовленной из ядовитого растения - иссык-кульского корня. Ноу-хау предложил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. Он сообщил, что лечение корнем уже прошло 300 человек. Если новый метод не покажет значительных положительных результатов, то наверняка у главы Минздрава найдется немало прекрасных идей, как снизить смертность от коронавируса. Изготовление настойки из иссык-кульского корня уже поставлено в Киргизии на поток. Жидкость мутного цвета разливается в литровые бутылки в одном из помещений государственной резиденции Ала-Арча. Новому зелью приписывают волшебные свойства – лечит не только от коронавирусной инфекции, но и рака желудка. Однако, применяя лекарство, нужно быть осторожным, пить зелье нужно подогретым. Употребление настойки в охлажденном виде приводит к летальному исходу. Такое предупреждение содержится на этикетке бутылки.

Киргизские медики бьют тревогу, поскольку иссык-кульский корень или борец джунгарский, или аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение – сильнейший яд. Считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота. Специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что эффект от применения аконита из-за его токсичности полностью не изучен. Это растение относится к сильнейшим ядам. Оно уже унесло много жизней. Все кыргызы знают об этом корне — в самом названии присутствует слово «яд». В ВОЗ также с обеспокоенностью восприняли сообщение о новом методе лечения коронавируса в Кыргызстане. Препарат не прошел клинические испытания, поэтому народное средство не может быть рекомендовано для использования населением. Тем не менее, как сообщил Алымкадыр Бейшеналиев, новый препарат будет введен в протокол лечения коронавируса в больницах. По его словам, пациентам ничего не угрожает. Целебные действия зелья он проверил не только на себе и своих родственниках, а также на 300 пациентах киргизских больниц. «Секрет - в пропорциях настойки»,- отметил глава кыргызского Минздрава. Он рассказал, что этими знаниями обладает президент Садыр Жапаров, который получил их в наследство от своего отца Нуркожо. «Отбывая в колонии срок заключения за захват заложников, Садыр Жапаров излечил этой настойкой заболевших заключенных. Поэтому он и предложил ввести ее в протокол лечения в больницах», - сообщил журналистам Байшеналиев на пресс-конференции в Бишкеке, и в подтверждение того, что зелье не смертельное выпил подогретый отвар. Киргизские медики выступили против такого подхода в лечении вируса. После заявления министра они вышли на акцию протеста в Бишкеке. «Использование иссык-кульского корня — это покушение на жизнь человека», - заявила председатель Общественного совета Министерства здравоохранения и социального развития Бактыгуль Исраилова. Она и ее коллеги считают, что предлагаемый чиновником способ лечения от коронавируса — это вредительство. «А самое страшное, — что не получив согласия от пациентов, их травили, подвергая смертельной опасности. Это недопустимо, это нарушение прав человека! Умышленное причинение вреда здоровью. Все попытки использовать пациентов для опытов и граждан Кыргызстана держать за необразованных совсем — означает, что будет новая волна возмущения, будут новые жертвы COVID-19, новые жертвы испытаний», — отметила Исраилова.