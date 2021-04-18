Сотрудники Сураханского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в крупной краже и незаконном обороте наркотиков, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В полицию поступило сообщение о краже из квартиры 11 600 манатов. По подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые Мубариз Яхъяев, Натиг Ахмедов, Шахин Рзазаде и Кямаля Мехдиева. У них была изъята часть похищенных денег.

В ходе очередной успешной операции на территории района правоохранители задержали жителей столицы Замига Гейдарова и Асуду Султанову по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре, а также в их домах был обнаружен героин и другие наркотические средства.

По данным фактам проводится расследование.