США предупредили об опасности полетов над Украиной и Россией наш обзор
Американская Федеральная авиационная администрация (FAA) распространила заявление, в котором рекомендует пилотам воздушных судов соблюдать особую осторожность при полетах над частью Украины и России в связи с концентрацией российских войск вблизи границы с Украиной. Об этом сообщили украинские воздушные службы.
Как написано в коммюнике украинских авиационных служб, принимая во внимание геополитическую напряженность и концентрацию российских войск у границ Украины и в Крыму, FAA опубликовала документ, в котором рекомендует операторам воздушных судов соблюдать особую осторожность при выполнении полетов из, до и над так называемыми районами полетной информации (FIR).
Flight Information Region – это воздушное пространство с конкретными параметрами, определенными службой полетной информации и службой аварийной сигнализации.
По заявлению FAA, авиаперевозчики должны соблюдать особую осторожность над частью московского, ростовского FIR в границах 100 морских миль от днепровского, симферопольского и киевского FIR. Так сообщили украинские специальные летные службы со ссылкой на американцев.
В другом коммюнике FAA рекомендует зарегистрированным в США авиаперевозчикам и воздушным судам, чтобы они соблюдали особую осторожность при полетах в FIR Днепр, FIR Симферополь, FIR Киев.
Украинские воздушные службы, в свою очередь, подчеркнули, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве, находящемся в зоне ответственности Украины с 2014 года, есть обязательные ограничения, которые связаны с «российской агрессией на востоке Украины и аннексией Крыма».
«Вся остальная часть лётного пространства, находящегося под ответственностью Украины, сейчас безопасна и доступна для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации», - говорится в документе украинских государственных летных служб.
Там пишется, что в Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации в целях немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные риски, которые возникают в зоне конфликта.
В сообщении также отмечено, что службы наблюдают за ситуацией в воздушном пространстве страны. Они гарантируют, что она спокойна и находится под контролем. «На данный момент угрозы для гражданской авиации нет», - говорится в документе.
Как сообщала украинская военная разведка, с начала марта на границах Украины продолжается развертывание российских вооруженных сил. В их составе есть группировки в количестве двух военно-воздушных армий и ПВО, Черноморского флота. Несколько десятков батальонных тактических групп размещены на орловско-воронежском, донском и крымском направлениях.
Предупреждение американцев своим гражданским пилотам и авиакомпаниям, несомненно, продиктовано сбитым во время военных действий над Донбассом пассажирским «Боингом», когда погибли все, кто был на его борту.