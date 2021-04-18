Американская Федеральная авиационная администрация (FAA) распространила заявление, в котором рекомендует пилотам воздушных судов соблюдать особую осторожность при полетах над частью Украины и России в связи с концентрацией российских войск вблизи границы с Украиной. Об этом сообщили украинские воздушные службы.

Как написано в коммюнике украинских авиационных служб, принимая во внимание геополитическую напряженность и концентрацию российских войск у границ Украины и в Крыму, FAA опубликовала документ, в котором рекомендует операторам воздушных судов соблюдать особую осторожность при выполнении полетов из, до и над так называемыми районами полетной информации (FIR).

Flight Information Region – это воздушное пространство с конкретными параметрами, определенными службой полетной информации и службой аварийной сигнализации.

По заявлению FAA, авиаперевозчики должны соблюдать особую осторожность над частью московского, ростовского FIR в границах 100 морских миль от днепровского, симферопольского и киевского FIR. Так сообщили украинские специальные летные службы со ссылкой на американцев.

В другом коммюнике FAA рекомендует зарегистрированным в США авиаперевозчикам и воздушным судам, чтобы они соблюдали особую осторожность при полетах в FIR Днепр, FIR Симферополь, FIR Киев.

Украинские воздушные службы, в свою очередь, подчеркнули, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве, находящемся в зоне ответственности Украины с 2014 года, есть обязательные ограничения, которые связаны с «российской агрессией на востоке Украины и аннексией Крыма».