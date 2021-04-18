В России обнаружили сибирский и северо-западный штаммы коронавируса

В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 - южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами. Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму - мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", - сказала глава Роспотребнадзора, которую цитирует ТАСС.

О формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири Анна Попова сообщала еще в ноябре 2020 года. Позже в пресс-службе ведомства отметили, что речь идет не о каком-то исключительном варианте инфекции, характерном только для Сибири. В Роспотребнадзоре предположили, что это COVID-мутация, известная и распространенная за пределами России.