В американском океанариуме коронавирусом заразились выдры

Пресс-служба океанариума в американском штате Джорджия сообщила, что азиатские выдры заразились COVID-19.

"У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, легкая вялость, а некоторые начали кашлять. Мы рады сообщить, что у них все хорошо и ожидается полное выздоровление. Они не показываются и находятся под присмотром наших экспертных групп по охране здоровья и уходу за животными", - цитирует Интерфакс заявление пресс-службы океанариума.

В сообщении также отмечается, что выдры могли заразиться инфекцией от бессимптомного сотрудника, так как животные не имеют прямого контакта с гостями.