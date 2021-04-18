Кладоискатель обнаружил под водой похищенный 20 лет назад сейф

Увлекающейся поисками кладов австралиец нашел в столице Нидерландов сейф с коллекционными монетами, который был похищен более 20 лет назад. Об этом пишет издание Newsweek.

Австралиец по имени Ли Уэббер вместе со своими друзьями проверяли при помощи мощного магнита один из амстердамских каналов в надежде встретить что-нибудь интересное. В итоге им повезло обнаружить место, где под водой были спрятаны аж 46 старых сейфов. Один из них оказался настолько большим, что команде кладоискателей пришлось вызывать кран, чтобы достать его со дна.

Извлеченный из воды сейф оказался очень тяжелым, поэтому мужчины решили, что в нем наверняка что-то спрятано. Вскрыв его, Ли просунул внутрь руку и нащупал какие-то пластиковые кругляшки. Оказалось, что это были футляры, в которые запечатывают коллекционные деньги. И судя по надписи «Hortus Botanicus 1682-1982», в руки кладоискателей попали монеты, выпущенные к 300-летнему юбилею местного ботанического сада.

Уэббер сообщил о находке в полицию, а позже ему рассказали, что найденный им сейф был похищен около 20 лет назад. Сегодня стоимость каждой монеты оценивается специалистами примерно в 41,5 долларов. Всего было выпущено около 500 таких денежных знаков, однако ценность тех, что нашел Ли возрастает благодаря их уникальной истории.