Назначен новый президент ООО «Azercell Telekom»

Зарина Зейналова имеет диплом по Управлению Персоналом и Развитию Университета Ноттингем Трент в Великобритании. Является членом Чартерного Института управления персоналом и развития (CIPD), и выпускницей программы Повышения квалификации руководителей в Техасском университете A&M, США. Окончила бакалавриат Азербайджанского Медицинского Университета.

З.Зейналова свыше 25 лет занималась управленческой деятельностью в области организационного развития в различных регионах мира. На протяжении 20 лет она занимала различные руководящие должности в офисах BP в Азербайджане, Великобритании и США, а также была представлена в руководстве компаний PricewaterhouseCoopers (PwC) и Pasha Construction Group.

Отметим, что бывший глава ООО «Azercell Telekom» Вахид Мурсалиев покинул свой пост в связи с истечением срока его контракта.

Главным приоритетом нового президента ведущего оператора мобильной связи наряду с развитием коммуникационной деятельности Azercell станет обеспечение лидирующих позиций в сфере цифровой трансформации в Азербайджане.