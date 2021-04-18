Отдел информации 21:14

Как сообщалось ранее, 12 апреля Федеральная служба безопасности России арестовала главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, занимавшего этот пост 27 лет. Виталия Борзенко подозревают в участии в организованной преступной группировке, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям: 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём»; 159 УК РФ «Мошенничество»; 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; 174.1 УК РФ «Отмывание денег».

Вместе с ним были задержаны двое сыновей Керима Бабаева, богатого бизнесмена из Ростовской области, (одного позже отпустили). Сам Бабаев находится в розыске, есть предположения, что он бежал в Турцию или Азербайджан. Создателем ОПГ силовики считают Керима Бабаева. Как сообщает haqqin.az, Кериму Бабаеву принадлежат многочисленные коммерческие объекты, рынки, земельные участки и т.д. в Ростове. Утверждается, что все это богатство он приобрел вместе с Борзенко. Сайт 161.ru пишет, что Бабаев родился в хуторе Хлебодарное Целинского района в 1953 году. Окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения (РИСХМ), получив специальность инженера-механика. Начинал на заводе «Ростпродмаш», где позже стал начальником отдела механизации и автоматизации. Сейчас является гендиректором ООО «БАГИ», президентом ассоциации «Прогресс».

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Бабаев — совладелец или владелец 19 предприятий. С декабря 2006 года является гендиректором ООО «БАГИ».Основной вид деятельности возглавляемой им ООО «БАГИ» — розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Также деятельность компании связана с ресторанами и кафе, с полным ресторанным обслуживанием. Кроме того, Бабаев владеет компанией ООО «РМЗ», которая занимается производством машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Свою предпринимательскую деятельность Керим Бабаев начал еще в нулевых. Тогда на границе с Аксайским районом «вырос» знаменитый овощной рынок «Алмаз». До 2005 года Бабаев попытался заниматься политикой, был депутатом гордумы Ростова четвертого созыва. В 2011-м он снова попытался влиться в политику: участвовал в выборах в Госдуму от партии «Правое дело», но мандат не получил.

Вся семья Бабаевых неравнодушна к футболу и к спорту в целом. К футболу он приобщил и своих сыновей, Эдуарда и Вадима. Оба играли в любительском футбольном клубе «Ростсельмаш», а Бабаев-старший вкладывал туда деньги, став главным инвестором компании. Знакомые и близкие к окружению Бабаева-старшего характеризуют его как довольно горячего, умного и вспыльчивого человека. Эдуард, старший сын Бабаева, является учредителем сети АЗС «Ирбис», наравне со своим братом Вадимом и отцом владеет ООО «Алмаз». В 2010-м избрался депутатом Ростовской городской думы от «Единой России» . Эдуард является учредителем или владельцем 15 компаний в Ростове-на-Дону, Аксае, Янтарном, Новочеркасске.