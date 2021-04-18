Досье на азербайджанца Керима Бабаева, за которым охотится ФСБ главное на этот час
Как сообщалось ранее, 12 апреля Федеральная служба безопасности России арестовала главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, занимавшего этот пост 27 лет.
Виталия Борзенко подозревают в участии в организованной преступной группировке, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям: 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём»; 159 УК РФ «Мошенничество»; 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; 174.1 УК РФ «Отмывание денег».
Вместе с ним были задержаны двое сыновей Керима Бабаева, богатого бизнесмена из Ростовской области, (одного позже отпустили). Сам Бабаев находится в розыске, есть предположения, что он бежал в Турцию или Азербайджан. Создателем ОПГ силовики считают Керима Бабаева.
Как сообщает haqqin.az, Кериму Бабаеву принадлежат многочисленные коммерческие объекты, рынки, земельные участки и т.д. в Ростове. Утверждается, что все это богатство он приобрел вместе с Борзенко.
Сайт 161.ru пишет, что Бабаев родился в хуторе Хлебодарное Целинского района в 1953 году. Окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения (РИСХМ), получив специальность инженера-механика. Начинал на заводе «Ростпродмаш», где позже стал начальником отдела механизации и автоматизации. Сейчас является гендиректором ООО «БАГИ», президентом ассоциации «Прогресс».
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Бабаев — совладелец или владелец 19 предприятий. С декабря 2006 года является гендиректором ООО «БАГИ».Основной вид деятельности возглавляемой им ООО «БАГИ» — розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Также деятельность компании связана с ресторанами и кафе, с полным ресторанным обслуживанием.
Кроме того, Бабаев владеет компанией ООО «РМЗ», которая занимается производством машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
Свою предпринимательскую деятельность Керим Бабаев начал еще в нулевых. Тогда на границе с Аксайским районом «вырос» знаменитый овощной рынок «Алмаз». До 2005 года Бабаев попытался заниматься политикой, был депутатом гордумы Ростова четвертого созыва. В 2011-м он снова попытался влиться в политику: участвовал в выборах в Госдуму от партии «Правое дело», но мандат не получил.
Вся семья Бабаевых неравнодушна к футболу и к спорту в целом. К футболу он приобщил и своих сыновей, Эдуарда и Вадима. Оба играли в любительском футбольном клубе «Ростсельмаш», а Бабаев-старший вкладывал туда деньги, став главным инвестором компании.
Знакомые и близкие к окружению Бабаева-старшего характеризуют его как довольно горячего, умного и вспыльчивого человека.
Эдуард, старший сын Бабаева, является учредителем сети АЗС «Ирбис», наравне со своим братом Вадимом и отцом владеет ООО «Алмаз». В 2010-м избрался депутатом Ростовской городской думы от «Единой России» . Эдуард является учредителем или владельцем 15 компаний в Ростове-на-Дону, Аксае, Янтарном, Новочеркасске.
Младший сын Бабаева - 41-летний Вадим не пошел в политику, как отец или старший брат, но разделил с ними любовь к спорту. Бабаев-младший являлся учредителем 21 организации. Кроме того, возглавлял Федерацию бокса Ростовской области.