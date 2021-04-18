Сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели очередной рейд с целью проверки соблюдения правил безопасности пользователями маломерных судов.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС, в ходе рейда, организованного на побережье Каспийского моря в поселке Говсан Сураханского района и поселке Тюркян Хазарского района, были задержаны 15 катеров с подвесным мотором, проверены их технические и регистрационные документы, водительские права, оборудование и спасательные средства.

Четыре пользователя судов, нарушивших соответствующие пункты правил безопасной эксплуатации маломерных судов, привлечены к административной ответственности.

В то же время пользователям судов была разъяснена важность государственной регистрации и проведения технического осмотра маломерных судов в порядке, предусмотренном законодательством, а также получения водителями судов водительских удостоверений, проведены просветительские беседы.