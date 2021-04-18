Чехия исключила Росатом из конкурса на строительство АЭС

«Российская фирма Росатом в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», – передает слова чешского вице-премьера РИА Новости.

Правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил вице-премьер республики Карел Гавличек.

По словам Гавличека, члены правительства единогласно проголосовали за исключение Росатома из числа кандидатов. Участие в тендере примут американская компания Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера станет известен не позднее 2024 года, строительство энергоблока запланировано на 2029 год.

В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.