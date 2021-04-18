Депутат Амина Агазаде из Петербурга для haqqin.az о происках Армении

Депутат отметила, что Межпарламентская ассамблея СНГ играет важную роль в обсуждении актуальных вопросов региональной и международной жизни, налаживании связей с другими парламентскими организациями.

«Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила Санкт-Петербург для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Это было второе международное мероприятие, в котором я как депутат приняла участие вместе со спикером Сахибой Гафаровой». Об этом в эксклюзивном комментарии haqqin.az заявила депутат Амина Агазаде.

По словам Амины Агазаде, эта организация добилась положительных результатов в расширении связей между государствами-членами СНГ, организации форумов, посвященных актуальным проблемам современности, и обладает достаточным опытом в этом направлении. В этой связи особое значение имеет организация сессии совместно с ПАСЕ, ПА ОБСЕ, средиземноморской Парламентской ассамблеей и Управлением ООН по борьбе с терроризмом. Депутат высоко оценила значение сессии в период формирования новых взглядов на оборону и безопасность, борьбу с терроризмом и экстремизмом в Кавказском регионе, переживающем постконфликтный период.

«15 апреля азербайджанская парламентская делегация приняла участие в 52-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи СНГ. Выступая на заседании, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова рассказала об аспектах взаимодействия в постконфликтный период в Кавказском регионе в недавнем прошлом. Спикер довела до внимания участников мероприятия, что заминированные участки на разрушенных десятилетиями территориях создают препятствия восстановительным работам и буквально каждый день там гибнут военные и гражданские лица.

Сахиба Гафарова отметила, что несмотря на окончание конфликта, армянская сторона до сих пор не предоставила карты с заминированными территориями. Спикер призвала мировую общественность, международные организации оказать необходимое воздействие на Армению в этом вопросе. В рамках сессии проходили обсуждения документов, разработанных Ассамблеей, взаимные мероприятия делегаций, заседания постоянных комиссий структуры. Члены азербайджанской делегации также принимали участие в заседаниях соответствующих комиссий», - сказал депутат.

Амина Агазаде добавила, что в рамках конференции она выступила с докладом на тему "Поощрение и защита прав жертв терроризма и удовлетворение их потребностей".

«В докладе также приведены конкретные факты в ответ на провокационное выступление председателя Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна по т.н. «военнопленным», - сказала депутат.