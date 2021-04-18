Белый дом: Салливан и Патрушев обсудили судьбу Навального

Судьба Алексея Навального была частью повестки состоявшегося в понедельник телефонного разговора между секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наш советник по национальной безопасности намерен провести, если еще не провел, разговор со своим российским коллегой. Этот разговор будет включать широкий ряд вопросов, но, разумеется, содержание в заключении и лечение Навального будет одним из них", - сказала Псаки в ходе брифинга.

Ранее Белый дом сообщил, что Салливан и Патрушев в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, вызывающие озабоченность у двух стран.