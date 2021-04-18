В Пентагоне подтвердили, что ВМС США зафиксировали НЛО видео
Пентагон признал подлинность видео с неопознанными летающими объектами, снятого в 2019 году с борта американского эсминца USS Russell и изначально засекреченного. Как сообщает Fox News, это не первый случай подтверждения американскими военными подлинности роликов с НЛО.
В 2019 году экипаж эсминца ВМС США USS Russell снял на камеру некий пирамидальный объект, пролетающий над кораблем. Инцидент произошел в ночное время в районе Сан-Диего. Кроме неопознанной "пирамиды", были зафиксированы еще три шарообразных летательных аппарата.
Несмотря на заявления, что это могли быть метеозонды, военные продолжают утверждать, что движения аппаратов были "осмысленными". Подлинность снимков подтвердили и в Пентагоне. По словам пресс-секретаря ведомства Сьюзан Гоф, эти снимки действительно были сделаны моряками с эсминца и Пентагон подтверждает их подлинность, а вот о том, что на них именно "летающие тарелки", нет ни слова. При этом отмечается, что такие встречи для американских военных не первые.
«Я подтверждаю, что упомянутые фото и видео материалы сделали моряки ВМС США», - заявила Гоф.
На Fox News утверждают, что НЛО буквально заполонили воздушное пространство США, летают там безнаказанно, а американские военные ничего сделать не могут, поскольку просто "не успевают за ними".
Между тем в Пентагоне не первый раз заявляют о появлении НЛО рядом с военными объектами США, а также кораблями и самолетами. Все случаи фиксируются, добавила официальный представитель Минобороны США.