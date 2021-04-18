Власти Грузии и оппозиция заключили соглашение

"Соглашение в Грузии. Поздравляю политических лидеров, подписавших соглашение по выходу из нынешнего кризиса", - написал он.

Евросоюз объявил о согласии правящей и оппозиционных партий Грузии подписать предложенное Брюсселем соглашение о преодолении внутриполитического кризиса в этой стране. Об этом написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Sputnik Грузия пишет, что представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции провели переговоры. После встречи проходит церемония подписания соглашения, предложенного президентом Евросовета.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Мишеля, так же как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых политзаключенными.

Первое – досрочные парламентские выборы в Грузии будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

И второе – в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать в парламенте закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

В Грузии шестой месяц продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.