США перебросили в Польшу десятки истребителей

Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Об этом сообщил в Twitter польский министр национальной обороны республики.

"Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", - цитирует ТАСС польского министра.

По словам Блащака, совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.