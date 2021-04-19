Член Исполкома УЕФА: «Ожидаю, что «Реал», «Ман Сити» и «Челси» исключат из полуфиналов Лиги чемпионов»

Если такое решение будет принято, то мадридский «Реал», а также английские «Манчестер Сити» и «Челси» будут отстранены от участия в полуфиналах Лиги чемпионов этого сезона. Таким образом, победителем турнира автоматически станет четвертый полуфиналист – французский «ПСЖ».

В полуфиналах «Манчестер Сити» 28 апреля и 4 мая должен сыграть против «ПСЖ», а «Реал» против «Челси» 27 апреля и 5 мая.

«В пятницу состоится внеочередное заседание Исполкома. Я ожидаю, что 12 клубов будут дисквалифицированы», - приводит слова Меллера DR Sporten.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».