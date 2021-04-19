Сколько недополучат российские авиакомпании от прекращения полетов в Турцию

Оперативный штаб российского правительства по борьбе с коронавирусом 12 апреля приостановил полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня, за исключением вывозных рейсов.

Объем недополученной выручки российских авиаперевозчиков за полтора месяца действия ограничений полетов в Турцию составит 17 млрд руб., подсчитали по просьбе «Коммерсанта» в «ВТБ Капитал».

В «ВТБ Капитал» основывают свои расчеты на оценке пассажиропотока между двумя странами в 1,5 млн пассажиров до 1 июня. «Недополученная прибыль может составить за это время чуть менее 1 млрд руб.»,— полагает аналитик инвестбанка Елена Сахнова.

С этой оценкой согласен гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Он напомнил, что, по данным АТОР, туры в Турцию до конца мая приобрели почти 600 тыс. россиян — это более 1,2 млн авиабилетов туда-обратно. Еще 100 тыс. неорганизованных путешественников собирались посетить страну самостоятельно.

«Даже при очень скромных $10-20 прибыли с каждого пассажира — это $10-20 млн недополученной прибыли. В реальности эта сумма может быть выше»,— отметил Ланецкий.

Источник «Коммерсанта», близкий к коммерческому департаменту «Победы», оценивает недополученную выручку перевозчика более чем в 500 млн руб. Он также подчеркивает, что прямые затраты авиакомпании на организацию вывозных рейсов из Турции превысят 50 млн руб.

«Ни одно внутреннее и международное направление не может конкурировать по пассажиропотоку с Турцией»,— отметил исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.