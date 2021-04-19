Иммунолог предупредил о потере слуха и памяти из-за коронавируса

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может потерять слух и память, предупредил в беседе с НСН российский иммунолог Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. «Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Вплоть до инвалидности», — предупредил врач.

По словам эксперта, предотвратить тяжелые последствия может вакцинация. Как отметил специалист, в России почти сформировался коллективный иммунитет к инфекции.