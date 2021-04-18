Трехчасовые переговоры по Донбассу провалились

Трехчасовые переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» завершились безрезультатно, сообщил источник Интерфаксу.

Сообщается, что по инициативе российской стороны в первую очередь обсуждался раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других вопросов урегулирования участники не приступили.

Собеседник агентства пояснил, что конкретные предложения Москвы о предотвращении эскалации перестрелок и способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Киева. «Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня», — сообщил источник.

В итоге более чем трехчасовые переговоры закончились безрезультатно, отметил он.