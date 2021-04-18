Икрам Нур, автор haqqin.az 00:34

Администрация Джо Байдена всё-таки разрешила продать ОАЭ вооружения на $ 23 млрд. согласно договорённостям, заключенным в последние дни президентства Трампа. Договор, предусматривающий поставку Эмиратам, среди прочего, 50 новейших самолётов F-35, был заблокирован администрацией Байдена в первые недели его каденции, а затем проходил некую «проверку». Видимо, проверку завершающая сделка Дональда Трампа по Ближнему Востоку прошла крайне успешно, ничего, противоречащего национальным интересам Америки в ней не нашлось.

Правда, с этим не совсем согласны в Сенате, где для её блокирования при голосовании не хватило всего трёх голосов, а потерпевшие поражение инициаторы ещё грозятся все вернуть на круги своя. Но уже сейчас понятно, что это не более чем продолжение шоу, участники которого стремятся показать, что Вашингтон будет «неуклонно» стоять на страже прав человека и демократизации аравийских монархий. До тех пор, пока их не устроит сумма предложенных «отступных». Как, к примеру, в данном случае – 23 миллиарда очень вкусный и нажористый кусок для американского военно-промышленного комплекса, чтобы таким разбрасываться. Конгрессмен-демократ Грэгори Микс, который сейчас возглавляет комитет Палаты по иностранным делам и является главным представителем тех кругов, кто решил «наказать» аравийские монархии может обещать всё, что угодно. Намекать, в частности, что поставка самолётов F-35 Эмиратам произойдёт не ранее 2025 года, а значит есть куча времени на пересмотр условий соглашения контракта со стороны Конгресса. Но это всё, повторюсь, шоу в Палате представителей, не имеющее отношение к реалиям ближневосточной политики администрации Байдена. Из этой же серии и разгорающиеся дебаты вокруг законопроекта Saudi WMD Act, который, по замыслу его авторов, должен наложить ограничения на попытки Эр-Ряда получить доступ к чувствительным ядерным технологиям. Его сторонники утверждают, что таким образом они намерены сорвать китайско-саудовскую сделку в данном вопросе. И в этом – ключ понимания ситуации. Если Эр-Рияд заключит соглашения в этой сфере с США – обо всех ограничениях тут же забудут. И аргументация развернётся на 180 градусов: Саудовской Аравии просто необходимы такого рода технологии, чтобы ограничить влияние на регион иранской ядерной программы.

Примечательно, что возобновление сделки с ОАЭ не вызвало слишком большого шума в американских масс-медиа. Её притормаживанием и «изучением» Байден и его администрация сделали реверанс в сторону тех американских либеральных кругов, которые требовали от старины Джо «хоть что-то сделать против этих диктаторов». Ритуал исполнен – чего ж теперь сдерживаться? И здесь возникает очень интересный вопрос. Многие местные и иностранные наблюдатели утверждают, что такая политика неизбежно толкает аравийские монархии в объятия Китая и даже России. Отставим в сторону политическую ангажированность некоторых экспертов, высказывающихся в данном ключе, и посмотрим на реалии. Не на Байдене своеобразные отношения американских демократов с Эр-Риядом, Абу-Даби и прочими местными столицами начались, не на нем и кончатся. Политика «кнута и пряника», а также «продвижения демократии», начавшаяся при Бараке Обаме, правящие на Аравийском полуострове династии, разумеется, нервирует. Порой – вызывает раздражение.