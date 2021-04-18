В Саудовской Аравии вновь открыли тысячелетнюю мечеть

В Саудовской Аравии спустя 20 лет простоя открылась мечеть, построенная почти тысячелетие назад. Мечеть ат-Тауля, расположенная в одноименной деревне в 30 км от города Баха, является одной из старейших в регионе – ей более 900 лет, сообщает Саудовское агентство печати.

Сооружение удивительно тем, что было построено из камней самой разнообразной формы, крыша – из стволов можжевельника. На крышу здания ведет лестница, по которой поднимается муэдзин, чтобы возвестить призыв к молитве. Мечеть площадью около 300 квадратных метров вмещает 130 верующих.

Чтобы открыть ее для прихожан после многолетнего заброшенного состояния, власти провели ремонт с сохранением уникального исторического колорита.

Реставрация и восстановление мечети велось в рамках проекта наследного принца Мухаммеда бен Салмана по реконструкции исторических святынь в королевстве.