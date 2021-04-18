Израиль договорился с Pfizer о поставке миллионов доз вакцины

Кроме того, Израиль и Pfizer договорились о возможности закупки миллионов дополнительных доз вакцины.

В понедельник Израиль и Pfizer подписали соглашение о закупке миллионов новых вакцин против коронавируса на 2022 год. Об этом сообщает израильский новостной сайт Седьмой канал (Arutz Sheva).

Новое соглашение призвано продолжить успешную кампанию вакцинации Израиля и гарантировать, что население останется невосприимчивым к коронавирусу в будущем.

«В последние дни я снова разговаривал с моими друзьями, руководителями компаний Pfizer и Moderna. В Израиле были некоторые препятствия, которые нам пришлось преодолеть, и мы нашли способ их преодолеть. Это означает, что очень скоро у нас будет более чем достаточно вакцин, как для взрослых, так и для детей. Израиль снова станет мировым лидером в борьбе с коронавирусом. Никакой изоляции больше не будет — мы вышли из пандемии», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что «рад, что, несмотря на ненужные политические трудности, мы достигли соглашения с Pfizer. Израиль выходит из кризиса с коронавирусом благодаря вакцинам, Израиль продолжит вести борьбу с коронавирусом в будущем»