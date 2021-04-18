Судан отменил закон о бойкоте Израиля

В понедельник, 19 апреля, суверенный совет Судана отменил действие закона о бойкоте Израиля. Ранее 6 апреля этот закон аннулировало суданское правительство, но последнее слово в этой стране сейчас остается за суверенным советом, пишет израильское издание «Детали».

Данный закон был принят в 1958 году, он запрещает суданским гражданам торговать с обладателями израильского гражданства, принадлежащими им компаниям и Государством Израиль, налагает запрет на опосредованный импорт израильских товаров и экспорт суданской продукции в Израиль. Наказание за его нарушение - 10 лет тюремного заключения и денежный штраф.

Соглашение о нормализации отношений Судана и Израиля при американском дипломатическом участии было заключено 23 октября 2020 года в рамках «соглашений Авраама». Когда соглашение между двумя странами было подписано, администрация Трампа вычеркнула Судан из черного списка государств-спонсоров террора, в котором оно состояло с 1993 года. Во второй половине марта 2021 года новая президентская администрация Байдена разрешила предоставить Хартуму ссуды общим размером более одного миллиарда долларов, требуя проведения в Судане реформ.