В ВОЗ рассказали, когда коронавирус будет взят под контроль

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что уже в ближайшем будущем получится сдерживать пандемию коронавируса COVID-19.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно", - заявил руководитель ВОЗ, сообщает Интерфакс.

В то же время глава ВОЗ выразил обеспокоенность темпами распространения COVID-19 среди людей 25-59 лет во всем мире.

Ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила рост числа зараженных коронавирусом во всех возрастных группах, в которых раньше не наблюдались высокие показатели. По ее словам, в некоторых странах меняются границы возрастных групп, наиболее подверженных заражению коронавирусом. Она считает, что причиной тому стали социальные контакты.