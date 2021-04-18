Официальные лица Азербайджана, СМИ страны не раз сообщали о снижении объема импорта страны. Такая картина действительно наблюдалась в течение прошлого и начале текущего года. И это большое достижение правительства страны, не допустившего роста импорта при резком снижении экспорта, связанного с коронакризисом. Интересно получается, общий импорт страны заметно снижается, а с Грузией – растет. Как это получается?

В первом квартале текущего года Азербайджан импортировал продукцию грузинского производства на сумму 18,9 млн долларов, сообщает Национальное управление статистики Грузии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 16,4%. Азербайджан с долей 3,1% занимает 9-ое место в десятке стран-импортеров грузинской продукции.

В целом за квартал объем торгового оборота между Грузией и Азербайджаном составил 250,3 млн долларов, что на 18,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-марте стоимость экспорта Грузии в Азербайджан снизилась на 16,4% и составила 104,6 млн долларов США, а импорта из Азербайджана - на 11,4% и составила 145,7 млн долларов США. Таким образом, Азербайджан стал четвертым по величине торговым партнером Грузии после Турции, России и Китая с долей 9% в общем товарообороте. Причем, с долей 12,7% в общем экспорте Грузии мы занимаем третье место среди основных экспортных партнеров соседней страны после Китая и России. А в общем импорте Грузии Азербайджан с долей 7,5% стал четвертым по величине импортным партнером соседней страны после Турции, России и Китая.

Азербайджан импортирует медные руды и концентраты, ферросплавы, свежее виноградное вино, природные, минеральные и газированные воды, минеральные удобрения. И эти товары стране действительно нужны. Но они закупаются постоянно, и вряд ли с ними связан рост импорта из Грузии. Если в прежние годы большая часть импорта приходилась на долю автомобилей, то за первый квартал этот показатель снизился почти на 10% в годовом сравнении - импортировано 7 193 легковых автомобиля на сумму 47,8 млн долларов. Количество импортированных автомобилей сократилось на 790 единиц или на 9,9%.

В то же время Азербайджан импортировал 203 680 коробок (в каждой коробке по 1 000 ед.) сигарет и табачных изделий из Грузии общей стоимостью 5 136,8 тыс долларов. В годовом сравнении объем сигарет и табачных изделий, импортируемых Азербайджаном из Грузии, вырос в 1,4 раза. Трудно представить себе, что азербайджанцы в самый разгар пандемии стали курить больше в полтора раза. И это при действующем законе о борьбе с курением, отрицательное воздействие которого на организм при короновирусном заражении невозможно даже предсказать.

И «боремся» мы с курением не только путем увеличения импорта сигарет. За квартал, по данным Госкомстата, в Азербайджане произведено 3 200,7 млн папирос и сигарет, 215,5 тонн ферментированного табака. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в стране производство папирос и сигарет выросло в 3,3 раза, а ферментированного табака - сократилось на 79,5%.

Обратите внимание, производство сигарет, предназначенных для местного рынка, растет, а производство табака, который мог быть важным экспортным составляющим, падает. Получается, что по непонятным причинам как производители, так и экспортеры табачных изделий наносят нам ущерб со всех сторон. Первые способствуют снижению валютных поступлений, а вторые губят собственный народ, заваливая рынок сигаретами. Такая скрытая от взгляда картина должна встревожить и правительство.

Надо в срочном порядке взяться за усиление действенности борьбы с курением. В то же время надо усилить внимание к выращиванию табака. В противном случае при многократном росте производства сигарет из-за слабой сырьевой базы импорт табачной продукции так и будет преобладать над экспортом. А мы будем терять как валюту, так и здоровье.