Россиийская авиация уничтожила две сотни боевиков в Сирии

В результате авиаудара российских ВКС по базе сирийских боевиков под Пальмирой были уничтожены два укрытия, около 500 кг боеприпасов и порядка 200 участников незаконных формирований, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Как уточнил для ТАСС Карпов, "по поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств".

После этого произошла проверка и подтверждение данных, а затем самолеты ВКС России нанесли серию ударов по укрытиям боевиков.