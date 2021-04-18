Газ в Европе подорожал

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за три месяца на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.

Согласно сообщению Интерфакса, цена газа с поставкой во вторник на голландском хабе TTF выросла до $267 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января.

С начала года средняя стоимость газа на узле TTF составила 234 доллара за тысячу кубометров.

Отмечается, что Европа опаздывает со стартом кампании по восстановлению запасов газа в хранилищах.