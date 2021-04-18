Ливан просит денег: «Страна на грани краха»

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб обратился за срочной финансовой помощью к арабским государствам Персидского залива. Как передал новостной портал El Nashra, находящийся с визитом в столице Катара Дохе и.о. главы ливанского правительства сообщил, что его страна находится на грани краха.

"Ливан погружается все глубже в темный туннель, из которого не видно выхода, - заявил он. - Поэтому мы постучали в двери Катара и будем пытаться достучаться до других арабских братьев в надежде, что они нас примут", сообщает ТАСС.

По словам Диаба, "тонущий Ливан нуждается в спасательном круге, но не может получить помощи от международного сообщества из-за задержки с формированием нового кабинета".

Причиной экономического коллапса и.о. премьер-министра назвал "коррупцию, царившую в высших эшелонах власти на протяжении десятилетий, и ошибочную политику заимствования".

Диаб напомнил, что Катар помогал ливанцам восстановить разрушенные после израильской агрессии 2006 года населенные пункты на юге страны и содействовал преодолению национального кризиса в 2008 году в результате достигнутых в Дохе примирительных соглашений между ливанскими политиками.

По сведениям El Nashra, Диаб рассчитывает на то, что экстренная финансовая помощь со стороны Катара позволит сохранить государственные субсидии на основные продукты питания и товары первой необходимости.

По данным Всемирного банка, в Ливане за порогом бедности проживает сейчас 60% граждан, а безработица, усилившаяся в период пандемии, достигла 40%.